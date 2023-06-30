В России готовится механизм автоматического запрета на продажу нелегальных и просроченных товаров

В России введут механизм автозапрета на реализацию просрочки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В России готовится механизм автоматического запрета продажи подлежащих маркировке просроченных товаров. Система коснется также нелегальной продукции и может начать функционировать с 1 ноября 2023 года, сообщает Минпромторг.

«Благодаря сведениям, содержащимся в информационной системе маркировки, розничные магазины смогут оперативно получать необходимую информацию о товаре и в случае выявления причин, запрещающих оборот конкретной единицы продукции, не допускать ее реализацию потребителю», - пояснили в ведомстве.

Автозапрет коснется четырех товарных групп – табачной продукции, молочной продукции, пива, упакованной воды.

В министерстве уточнили, что до марта 2024 года магазины смогут добровольно подключиться к системе проверки кодов и информации о товаре. С 1 марта 2024 года для табачной продукции такой режим будет обязательным.

В России с 1 февраля начался эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введённой в оборот табачной и никотинсодержащей продукции.

Тем временем продукты с истекающим сроком годности хотят бесплатно раздавать россиянам.

По данным депутатов, порядка 20 процентов произведенной продукции остается невостребованной и выбрасывается магазинами на мусорки.