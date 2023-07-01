В аэропорту Кишинева стрельбу устроил 43-летний гражданин Таджикистана

Установлена личность мужчины, застрелившего двоих в аэропорту Кишинева. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Молдавские правоохранители установили личность человека, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева и убил двоих. Им оказался 43-летний Рустам Ашуров, сообщает молдавский Telegram-канал Ungureanu 112.

Сообщается, что Ашуров имеет гражданство Таджикистана и России и разыскивается Интерполом за убийство некоего «влиятельного человека». Сейчас правоохранительные органы Молдавии разыскивают двоих мужчин, которые находились вместе с Ашуровым в момент совершения преступления.

Рустам Ашуров в критическом состоянии находится в больнице.

Напомним, в пятницу 30 июня в аэропорту Кишинева неизвестный мужчина открыл стрельбу после того, как ему запретили въезд в Молдавию, куда он прилетел из Турции. В ходе стрельбы был убит сотрудник правоохранительных органов. Сообщалось, что стрелок выхватил у жертвы оружие и застрелил его, после чего сделал несколько выстрелов в воздух и забаррикадировался.

Позднее, по данным МВД Молдавии, число жертв в результате стрельбы выросло до двух.