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НовостиОбщество30 июня 2023 21:32

В аэропорту Кишинева стрельбу устроил 43-летний гражданин Таджикистана

Мужчину разыскивает Интерпол за убийство
Мария ПАВЛОВА
Установлена личность мужчины, застрелившего двоих в аэропорту Кишинева.

Установлена личность мужчины, застрелившего двоих в аэропорту Кишинева.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Молдавские правоохранители установили личность человека, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева и убил двоих. Им оказался 43-летний Рустам Ашуров, сообщает молдавский Telegram-канал Ungureanu 112.

Сообщается, что Ашуров имеет гражданство Таджикистана и России и разыскивается Интерполом за убийство некоего «влиятельного человека». Сейчас правоохранительные органы Молдавии разыскивают двоих мужчин, которые находились вместе с Ашуровым в момент совершения преступления.

Рустам Ашуров в критическом состоянии находится в больнице.

Напомним, в пятницу 30 июня в аэропорту Кишинева неизвестный мужчина открыл стрельбу после того, как ему запретили въезд в Молдавию, куда он прилетел из Турции. В ходе стрельбы был убит сотрудник правоохранительных органов. Сообщалось, что стрелок выхватил у жертвы оружие и застрелил его, после чего сделал несколько выстрелов в воздух и забаррикадировался.

Позднее, по данным МВД Молдавии, число жертв в результате стрельбы выросло до двух.