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НовостиПолитика30 июня 2023 23:01

Рябков: размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии не нарушает ДНЯО

Замглавы МИД напомнил, что Россия не передает Белоруссии контроль над ядерным оружием
Мария ПАВЛОВА
Сергей Рябков заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии не противоречит принципам ДНЯО.

Сергей Рябков заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии не противоречит принципам ДНЯО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Размещение российского тактического ядерного оружия на белорусской территории не является нарушением ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Замминистра напомнил, что контроль над ядерным вооружением не будет передан белорусской стороне и подчеркнул, что шаги, предпринятые Россией и Белоруссией в рамках единого оборонного пространства Союзного государства.

«При этом они не выходят за рамки наших международных обязательств, в том числе по ДНЯО», - сказал Рябков в интервью ТАСС.

Также дипломат напомнил, что США развернули свои ядерные вооружения «за тысячи километров от американской территории так, чтобы они могли оперативно поражать цели в России».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что ядерное оружие в Белоруссии никогда не придется применять и назвал республику надежным местом для хранения ядерных боеголовок.

Также Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия не заинтересованы в ядерной войне.

Зачем Россия размещает ядерное оружие в Белоруссии, читайте здесь на KP.RU.