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НовостиПолитика1 июля 2023 1:29

Конгрессмен Грин предложила прекратить финансирование Украины до конца конфликта

Член палаты представителей Конгресса США предложила продвигать мир вместо того, чтобы финансировать боевые действия
Мария ПАВЛОВА
В Конгресс США внесена поправка о запрете финансирования Украины.

В Конгресс США внесена поправка о запрете финансирования Украины.

Фото: REUTERS

В конгресс США внесена поправка о запрете финансирования Украины до тех пор, пока решение конфликта не будет достигнуто дипломатическим путем. Автор поправки – конгрессмен Марджори Тейлор Грин. Политик написала об этом в своем Twitter.

Речь идет о запрете «любого и всего финансирования», уточнила Грин, добавив, что она также внесла поправку в закон США о финансировании национальной обороны, предусматривающую запрет поставок Киеву ракет дальнего радиуса действия и истребителей F-16.

Политик подчеркнула, что США должны «продвигать мир», а не финансировать военные действия.

Тем временем США пообещали Украине новые ракеты: Стоит ли бояться ATACMS и что наша ПВО может им противопоставить, читайте здесь на KP.RU.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 июля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.