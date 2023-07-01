Конгрессмен Грин предложила прекратить финансирование Украины до конца конфликта

В Конгресс США внесена поправка о запрете финансирования Украины. Фото: REUTERS

В конгресс США внесена поправка о запрете финансирования Украины до тех пор, пока решение конфликта не будет достигнуто дипломатическим путем. Автор поправки – конгрессмен Марджори Тейлор Грин. Политик написала об этом в своем Twitter.

Речь идет о запрете «любого и всего финансирования», уточнила Грин, добавив, что она также внесла поправку в закон США о финансировании национальной обороны, предусматривающую запрет поставок Киеву ракет дальнего радиуса действия и истребителей F-16.

Политик подчеркнула, что США должны «продвигать мир», а не финансировать военные действия.

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