Украинская армия за десять дней боев в районе Кременной потеряла более 700 бойцов убитыми, а также несколько десятков пленными. Фото: REUTERS

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 июля 2023 года.

Российские войска ударили по скоплению бойцов ВСУ в районе Антоновского моста и уничтожили три десятка украинских боевиков.

Подполковник Народной милиции Луганской народной республике (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что батальонно-тактические группы украинских войск при помощи военной техники стран НАТО пытались прорвать оборону российской армии в районе города Артемовск.

Серия взрывов прозвучала утром в пятницу, 30 июня, в Бердянске Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Массовые захоронения украинских бойцов были обнаружены около сел Невское и Макеевка в Луганской Народной Республики (ЛНР) при проведении аэроразведки. Такое заявление сделал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, уточнив, что стихийные захоронения представляют из себя свежие траншеи и насыпи.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на земле становятся легкой мишенью для российских истребителей Су-35. Такое заявление сделал главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный, объяснив такую ситуацию тем, что украинская авиация не способна с ними конкурировать.

Минобороны РФ сообщило о попытках наступления ВСУ на четырех направлениях. ВСУ пытаются наступать на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях.

Министерство обороны России в пятницу, 30 июня, в очередной сводке проинформировало об успешном отражении атаки мотопехотной роты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был отбит в районе Времевского выступа.

Украинская армия за десять дней боев в районе Кременной потеряла более 700 бойцов убитыми, а также несколько десятков пленными.