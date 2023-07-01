Пушков объяснил вето на присутствие Зеленского на саммите ЕС нежеланием стран Латинской Америки помогать Украине

Сенатор Пушков объяснил отказ Зеленскому в присутствии на саммите ЕС и стран Латинской Америки нежеланием латиноамериканских стран помогать Украине. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому в присутствии на саммите ЕС и стран Латинской Америки демонстрирует нежелание ряда латиноамериканских стран помогать Украине. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Глобальный Юг в целом смотрит на военный конфликт иначе, чем Запад, и не готов поддерживать Украину», - написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор прокомментировал попытку Украины перетянуть на свою сторону Латинскую Америку словами «первый блин – явно комом».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несколько латиноамериканских стран заблокировали его визит на саммит ЕС и СЕЛАК, который пройдет в Брюсселе в июле, наложив вето на присутствие украинского лидера. При этом Зеленский заверил, что получил приглашение на саммит от премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Тем временем конгрессмен Марджори Грин предложила прекратить финансирование Украины до конца конфликта. Член палаты представителей Конгресса США предложила продвигать мир вместо того, чтобы финансировать боевые действия.