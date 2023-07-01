Зеленский пожаловался, что лидеры стран Латинской Америки блокируют его визит на саммит ЕС

Зеленский пожаловался, что ряд стран Латинской Америки заблокировали его участие в предстоящем саммите ЕС. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несколько латиноамериканских стран заблокировали его визит на саммите ЕС и СЕЛАК, который пройдет в Брюсселе в июле, наложив вето на присутствие украинского лидера.

При этом Зеленский заверил, что получил приглашение на саммит от премьер-министра Испании Педро Санчеса.

«Он пригласил меня, но некоторые латиноамериканские лидеры заблокировали это приглашение», - цитирует Зеленского новостное агентство EFE.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ЕС обсудит на саммите поддержку Киева в условиях затяжного конфликта.

Тем временем Украина не перестает грозить альянсу неприездом Зеленского на саммит, куда его не приглашали.

Ранее неадекватные выходки киевского лидера поразили весь мир. О том, как Зеленский трижды опозорился на саммите G7, читайте здесь на KP.RU.