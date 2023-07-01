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НовостиПолитика30 июня 2023 23:31

Зеленский пожаловался, что лидеры стран Латинской Америки блокируют его визит на саммит ЕС

Украинский президент заявил, что ряд стран наложил вето на его присутствие на саммите
Мария ПАВЛОВА
Зеленский пожаловался, что ряд стран Латинской Америки заблокировали его участие в предстоящем саммите ЕС.

Зеленский пожаловался, что ряд стран Латинской Америки заблокировали его участие в предстоящем саммите ЕС.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несколько латиноамериканских стран заблокировали его визит на саммите ЕС и СЕЛАК, который пройдет в Брюсселе в июле, наложив вето на присутствие украинского лидера.

При этом Зеленский заверил, что получил приглашение на саммит от премьер-министра Испании Педро Санчеса.

«Он пригласил меня, но некоторые латиноамериканские лидеры заблокировали это приглашение», - цитирует Зеленского новостное агентство EFE.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ЕС обсудит на саммите поддержку Киева в условиях затяжного конфликта.

Тем временем Украина не перестает грозить альянсу неприездом Зеленского на саммит, куда его не приглашали.

Ранее неадекватные выходки киевского лидера поразили весь мир. О том, как Зеленский трижды опозорился на саммите G7, читайте здесь на KP.RU.