ВС России нанесли удар по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк" Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Министерство обороны России сообщило, что 1 июля российские войска нанесли групповой ракетный удар по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ “Донецк”

“Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк". Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута”, — следует из свежей сводки ведомства о ходе спецоперации на Украине.

Напомним, недавно в результате подобного удара по пункту временной дислокации ВСУ в Краматорске было ликвидировано два украинских генерала и около 50 офицеров, а также до 20 иностранных наемников украинской армии.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что командование ВС России обладает точными сведениями о центрах управления бригад ВСУ благодаря своим разведчикам, демонстрирующим высочайший уровень мастерства в зоне спецоперации.