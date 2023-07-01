ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области из РСЗО HIMARS Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины в субботу обстреляли город Токмак Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, рассказали журналистам в экстренных службах региона.

По предварительной информации, в результате обстрела один человек погиб и один был ранен. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов.

Напомним, 24 июня под ударом ВСУ оказался город Бердянск Запорожской области. За неделю до этого ВСУ обстреляли в Запорожской области село Зеленополь. Тогда погибли два человека и пострадал ребенок.

В ночь на 14 июня украинские войска обстреляли Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области. Один из прилётов пришелся на жилой дом, из-за чего пострадал один человек, сообщили местные власти.