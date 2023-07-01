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НовостиПолитика1 июля 2023 14:41

ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области из РСЗО HIMARS

Один человек погиб, один ранен
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области из РСЗО HIMARS

ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области из РСЗО HIMARS

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины в субботу обстреляли город Токмак Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, рассказали журналистам в экстренных службах региона.

По предварительной информации, в результате обстрела один человек погиб и один был ранен. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов.

Напомним, 24 июня под ударом ВСУ оказался город Бердянск Запорожской области. За неделю до этого ВСУ обстреляли в Запорожской области село Зеленополь. Тогда погибли два человека и пострадал ребенок.

В ночь на 14 июня украинские войска обстреляли Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области. Один из прилётов пришелся на жилой дом, из-за чего пострадал один человек, сообщили местные власти.