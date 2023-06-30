В Киеве прогремел взрыв 30 июня 2023

В Киеве прогремел взрыв Фото: REUTERS

В Киеве вечером в пятницу, 30 июня, произошел взрыв, сообщают украинские СМИ.

По информации «Страна.ua», взрыв был мощным, однако воздушная тревога в городе не объявлялась. Отмечается, что в результате инцидента некоторых районах украинской столицы пропало электричество.

Напомним, в прошлую субботу, 24 июня, взрывы произошли в Одессе. Тогда в Одесской области, как и на большей части территории Украины, была объявлена воздушная тревога. В регионе были задействованы системы противовоздушной обороны.

Позже взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Днепропетровске на фоне объявления воздушной тревоги на все территории всей Украины. Сигнал тревоги также звучал и на подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

В четверг, 22 июня, взрыв произошел в 16-этажном жилом доме в Киеве. Два человека погибли, еще четыре пострадали.