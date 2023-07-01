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НовостиВ мире1 июля 2023 18:23

Зеленский поручил главкому ВСУ Залужному усилить белорусское направление

Киев держит ситуацию на границе с Белоруссией под контролем, отметил украинский лидер
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский поручил главкому ВСУ Залужному усилить белорусское направление

Зеленский поручил главкому ВСУ Залужному усилить белорусское направление

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил главнокомандующему Вооруженных сил страны усилить белорусское направление.

«Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции. Доклады Залужного, Буданова об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях врага. Клименко, Наев, Лебедь, Дейнеко – об усилении северного направления и охране АЭС», – написал он в Telegram.

Как отметил украинский лидер, Киев внимательно следжит за ситуацией на границе с Белоруссией и держит ее под контролем.

Напомним, об усилении границы с Белоруссией из-за возможного прихода в республику ЧВК «Вагнер» заявляло правительство Польши. Варшава считает, что группа «Вагнер» представляет угрозу для республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил бизнесмену Евгению Пригожину одну из заброшенных частей для размещения лагеря ЧВК «Вагнер».