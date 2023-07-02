Экс-конгрессвумен Габбард обвинила Байдена в приближении ядерной войны

Экс-конгрессмен обвинила Байдена в приближении ядерной войны. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и его администрация своими действиями приближают мир к ядерной войне. Такое мнение высказала экс-конгрессвумен Тулси Габбард. Политик записала видеообращение и опубликовала его на своей странице в Twitter.

Тулси Габбард считает, что разговоры о возможном введении войск НАТО на Украину увеличивают вероятность прямой конфронтации стран альянса с Россией и напомнила, что Москва обладает самым большим ядерным потенциалом в мире.

«Опосредованное противостояние c Россией, которое ведется за счет украинского народа, продолжает обостряться», - сказала она.

Экс-конгрессмен упрекнула Байдена и членов его администрации в том, что они воспринимают ядерную войну как «очередной локальный конфликт» и отметила их оторванность от реальности.

Ранее Массачусетский технологический институт показал визуализацию войны между США и Россией: жидкая лава из асфальта в городах, ядерная зима и тотальный голод.

Тем временем в США ответили на просьбу Польши разместить американское ядерное оружие в стране.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что желание властей Польши получить в рамках программы Nuclear Sharing американское ядерное оружие грозит его применением, писал сайт KP.RU.