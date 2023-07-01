“Патентованные дегенераты”: Медведев ответил на желание Польши получить ядерное оружие США

Медведев прокомментировал желание Польши получить ядерное оружие США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что желание властей Польши получить в рамках программы Nuclear Sharing американское ядерное оружие грозит его применением.

“С учётом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено”, — ответил политик на вопрос корреспондента ТАСС.

По мнению Медведева, в подобном сценарии все же есть “положительная сторона”, поскольку с мировой политической арены “исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть”.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о желании властей республики разместить на ее территории ядерное оружие Соединенных Штатов. В Белом доме отказались комментировать эту просьбу польских властей и заявили, что Вашингтон в принципе не ведет разговоров о каком-либо размещении ядерных систем и не собирается “делать это сегодня”.

Медведев и ранее отмечал, что Польша является бесконечно враждебным государством по отношению России, однако никогда не была и не станет ей равной. При этом, по его мнению, это не помешает полякам в скором времени заняться “историческим реваншизмом” и превратиться в “бешеную псину”, кусающую всех подряд в Европе.