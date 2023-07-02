Два самолета ВВС Колумбии столкнулись в небе во время тренировки перед парадом

В Колумбии столкнулись два военных самолета. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Иван ВИСЛОВ

Два самолета ВВС Колумбии столкнулись в небе во время тренировочного полета. Об этом сообщает издание Semana.

Речь идет о самолетах А-27 Super Tucano. Инцидент произошел на военной базе в Вильявисенсио, расположенной к юго-востоку от Боготы. Сообщается, что летчики тренировались для выступлений на параде, который должен состояться 20 июля.

По информации издания, оба летчика катапультировались, один из них погиб. Один из самолетов упал в окрестностях военной базы, другой рухнул непосредственно на военные объекты, уточняет Semana.

Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер загорелся в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в пятницу, 30 июня. Сообщается, что самолет подал сигнал бедствия накануне вылета. По предварительным данным, во время подготовки борта к взлету возникло возгорание в двигателе.

Также сообщалось, что в пятницу 30 июня в аэропорту Кишинева мужчина начал стрельбу и забаррикадировался в помещении аэропорта. Погибли два человека.