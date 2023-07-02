Эксперт Кокорин заявил о климатических мигрантах в России

Эксперт Кокорин рассказал о климатической миграции. Фото: REUTERS

К концу XXI века от 10 до 30 процентов жителей Земли будут вынуждены сменить место жительства из-за изменений климата. Такой прогноз сделал климатолог Алексей Кокорин. По словам эксперта, при наихудшем сценарии переехать вынуждены будут около трех миллиардов человек.

Одной из основных причин, по которым люди будут вынуждены мигрировать, станет нехватка питьевой воды, уточнил эксперт.

Кокорин заявил, что в России уже есть климатические мигранты.

«Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области. Для них в Краснодаре теперь слишком жарко. То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата», - цитирует климатолога РИА Новости.

Ранее ученый предсказал превращение Украины в пустыню из-за климата. Катастрофические изменения могут произойти всего за 30 лет.

Тем временем специалисты допускают, что катастрофы, утечка радиации и наводнения ждут мир в июле 2023 года. Астролог рассказала, как пережить неизбежные события, здесь на KP.RU.