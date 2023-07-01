BFMTV: за ночь протестов во Франции повреждены более 1300 автомобилей и 234 здания

BFMTV: в ходе беспорядков во Франции за ночь повреждены более 1300 автомобилей и 234 здания Фото: REUTERS

Телеканал BFMTV сообщил, что в ходе беспорядков во Франции ночью с 30 июня на 1 июля были повреждены более 1300 автомобилей и более 230 зданий.

“Что касается материального ущерба, то 2 560 пожаров в общественных местах, 1350 подожженных машин и 234 здания подожженных или получивших повреждения”, — сообщили в эфире телеканала, ссылаясь на данные французских силовых ведомств.

При этом, по данным МВД Франции, за эту же ночь было задержано 994 демонстранта, участвовавших в массовых беспорядках.

Напомним, протесты в нескольких пригородах Парижа вспыхнули 27 июня из-за недовольства французов действиями местных силовиков – в небольшом городе Наттер полицейский застрелил 17-летнего подростка за отказ остановиться по его требованию.

Власти Франции уже решили развернуть в стране бронетехнику жандармерии в связи с хаосом на улицах городов. Американский миллиардер Илон Маск отметил, что у протестующих достаточно много оружия, несмотря на большую сложность легально получить право на личное владение оружием в Европе.