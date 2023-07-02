Раскрыты причины трагедии с сыном Михаила Ефремова

Михаил и Николай Ефремовы в спектакле «Посадить дерево». 2020 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трагедия с сыном Михаила Ефремова Николаем в последнее время довольно бурно обсуждается и многие хотят знать, как же так могло получиться. Жена актера Бориса Щербакова писательница Татьяна Бронзова рассказала, что могло стать причиной этого.

— Он купался в любви взрослых. Правда его родители — Миша и Женя — постоянно ругались, ну а потом расстались. Их семейные разборки проходили на наших глазах, — рассказала Бронзова.

Она рассказала, что была знакома с пострадавшим еще с тех пор, когда он был совсем маленьким. Еще тогда родители мальчика часто брали его с собой в театр МХТ имени Чехова.

Писательница также считает, что именно довольно сложное детство может и быть причиной трагедии с Николаем Ефремовым. По ее словам, психологическое состояние парня сильно подорвалось после развода родителей, которые возможно не уделяли ему достаточно внимания в самом трудном, подростковом возрасте.

Напомним, что ранее Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры. Найдя его под окнами дома, случайный прохожий услышал от него, что на балкон привели его «какие-то голоса».

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