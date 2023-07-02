Пушков нашел объяснение беспорядкам во Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский сенатор Алексей Пушков назвал причиной беспорядков во Франции бесконтрольную миграцию в стране.

По его словам, к таким протестам привели мультикультурализм и толерантность как во Франции, так и во всем Европейском союзе.

«В ЕС пытаются игнорировать и не хотят видеть результатов бесконтрольной миграции? События во Франции заставят сделать это», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков также считает, что французская политика на фоне происходящих сейчас беспорядков никак не изменится.

Напомним, беспорядки во Франции начались после того, как в минувший вторник, 27 июня, полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка. Как завили в Министерстве внутренних дел республики, в ночь на воскресенье, 2 июля, протестующие подожгли 577 автомобилей и 74 здания. В ведомстве также сообщили, что более 700 человек были задержаны.