Бабушка убитого подростка призвала участников беспорядков во Франции остановиться Фото: REUTERS

Бабушка подростка, которого застрелили в парижском пригороде Нантере, призвала участников беспорядков остановиться. Она заявила, что последние воспользовались смертью ее внука как предлогом, и должны быть наказаны.

«Я виню только полицейского, который убил моего внука. Людям, которые ломают все, я говорю: «прекратите», - заявила женщина в интервью телеканалу BFM.

По ее мнению, те, кто устраивают беспорядки, воспользовались смертью ее внука как предлогом.

«Нужно, чтобы они остановились, чтобы не разбивали витрины, школы, автобусы с мамами», - добавила бабушка убитого подростка.

Она также сообщила, что поддерживает то, чтобы участники беспорядков были привлечены к ответственности за происходящее.

Массовые беспорядки во Франции длятся уже пятую ночь. В них принимают участие тысячи мигрантов, а также местная радикальная молодежь. Формальным поводом к волнениям послужил тот факт, что полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка. Всего за время протестов были арестованы свыше 3 тысяч человек.

Профсоюзы полиции страны призвали решить ситуацию в стране с помощью силы. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что таким образом во Франции рушится на глазах мнимая толерантность.