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НовостиВ мире2 июля 2023 16:47

Бабушка убитого подростка призвала участников беспорядков во Франции остановиться

По ее мнению, участники протестов воспользовались смертью ее внука как предлогом
Екатерина КОСОБОКОВА
Бабушка убитого подростка призвала участников беспорядков во Франции остановиться

Бабушка убитого подростка призвала участников беспорядков во Франции остановиться

Фото: REUTERS

Бабушка подростка, которого застрелили в парижском пригороде Нантере, призвала участников беспорядков остановиться. Она заявила, что последние воспользовались смертью ее внука как предлогом, и должны быть наказаны.

«Я виню только полицейского, который убил моего внука. Людям, которые ломают все, я говорю: «прекратите», - заявила женщина в интервью телеканалу BFM.

По ее мнению, те, кто устраивают беспорядки, воспользовались смертью ее внука как предлогом.

«Нужно, чтобы они остановились, чтобы не разбивали витрины, школы, автобусы с мамами», - добавила бабушка убитого подростка.

Она также сообщила, что поддерживает то, чтобы участники беспорядков были привлечены к ответственности за происходящее.

Массовые беспорядки во Франции длятся уже пятую ночь. В них принимают участие тысячи мигрантов, а также местная радикальная молодежь. Формальным поводом к волнениям послужил тот факт, что полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка. Всего за время протестов были арестованы свыше 3 тысяч человек.

Профсоюзы полиции страны призвали решить ситуацию в стране с помощью силы. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что таким образом во Франции рушится на глазах мнимая толерантность.