Захарова: Призывы силой остановить протесты говорят о крахе толерантности Франции
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призывы профсоюзов полиции к силовому решению протестов во Франции. Она заявила, что таким образом «мнимая толерантность рушится на глазах».
«Вот и все. Мнимая толерантность рушится на глазах», - написала дипломат в своем Telegram-канале.
По ее мнению, французский либерализм таким образом показывает противоречия, которые не совместимы с жизнью.
«МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану и зачитать самому себе. Бон шанс!» - резюмировала Захарова.
Напомним, во Франции уже пятую ночь не утихают массовые беспорядки, в которых участвуют тысячи мигрантов и присоединившаяся к ним местная радикальная молодежь. Формальным поводом к волнениям послужил тот факт, что полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка.
Только в ночь на субботу было задержано 719 человек, всего же за время беспорядков арестам подверглись более 3 тысяч человек. Из-за ситуации в стране президент Франции Эммануэль Макрон досрочно покинул саммит Европейского союза в Брюсселе для участия в экстренном заседании межведомственной кризисной группы в Елисейском дворце.