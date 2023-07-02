Захарова: Призывы силой остановить протесты говорят о крахе толерантности Франции Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призывы профсоюзов полиции к силовому решению протестов во Франции. Она заявила, что таким образом «мнимая толерантность рушится на глазах».

«Вот и все. Мнимая толерантность рушится на глазах», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

По ее мнению, французский либерализм таким образом показывает противоречия, которые не совместимы с жизнью.

«МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану и зачитать самому себе. Бон шанс!» - резюмировала Захарова.

Напомним, во Франции уже пятую ночь не утихают массовые беспорядки, в которых участвуют тысячи мигрантов и присоединившаяся к ним местная радикальная молодежь. Формальным поводом к волнениям послужил тот факт, что полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка.

Только в ночь на субботу было задержано 719 человек, всего же за время беспорядков арестам подверглись более 3 тысяч человек. Из-за ситуации в стране президент Франции Эммануэль Макрон досрочно покинул саммит Европейского союза в Брюсселе для участия в экстренном заседании межведомственной кризисной группы в Елисейском дворце.