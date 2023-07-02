BFM: десять городов во Франции ввели комендантский час для борьбы с беспорядками Фото: REUTERS

Власти 10 городов, расположенных на севере Франции, ввели комендантский час для борьбы с беспорядками, которые продолжаются в стране после убийства 17-летнего подростка. Об этом проинформировал телеканал BFM.

Ограничения, в частности, были введены в Лилле, Денане, Круа и Рубе. В зависимости от города, комендантский час начинается в период с 20:00 до 22:00 по местному времени, а его действие распространяется как на всех, так и только на несовершеннолетних.

Массовые беспорядки во Франции продолжаются уже пятую ночь. В них принимают участие тысячи мигрантов, а также местная радикальная молодежь. Формальным поводом к волнениям послужил тот факт, что полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка. Уже арестовано свыше 3 тысяч человек.

Ранее бабушка убитого подростка призвала участников беспорядков остановиться. Она заявила, что последние воспользовались смертью ее внука как предлогом, и должны быть наказаны.