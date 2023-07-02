Минобороны Украины признало продвижение российских войск на четырех направлениях Фото: Александр КОЦ

Министр обороны Украины Анна Маляр в воскресенье, 2 июля, заявила, что российские войска наступают на четырех направлениях.

Так, по ее данным, Вооруженные силы РФ продвигаются на авдеевском, марьинском и лиманском направлениях.

«Везде сейчас горячо», - написала она в своем Telegram-канале.

Маляр добавила, что российские войска двигаются вперед также на сватовском направлении.

«Там ведутся ожесточенные бои. Ситуация довольно сложная», - сообщила глава украинского оборонного ведомства.

Кроме того, по ее информации, на запорожском участке украинская армия сталкивается с интенсивным сопротивлением российских сил.

Ранее бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине развивается не в пользу президента Владимира Зеленского, а его армия находится на грани полного развала. По словам полковника, российская армия успешно уничтожает наступающие подразделения ВСУ, в то время как Киев испытывает серьезные проблемы с пополнением своей армии новобранцами.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, в свою очередь, недавно сообщал, что менее чем за три недели своего наступления ВСУ потеряли уже более 13 тысяч бойцов и сотни единиц военной техники, в том числе полученной от западных союзников.