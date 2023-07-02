Российские военные успешно отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук в воскресенье, 2 июля, сообщил о том, что российские военнослужащие успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

«На Краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское подразделения противника предприняли попытки атаки позиций российских войск», - сообщил Савчук.

По его словам, попытка была совершена при поддержке боевых бронированных машин и пикапов двух механизированных бригад.

Благодаря слаженным действиям артиллерии и авиации группировки украинские подразделения не только отошли, но и потеряли большое количество техники и людей. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы гаубица «Мста-Б» и три минометных позиции противника.

Российская авиация также ударила по десяти районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. Кроме того, были уничтожены два опорных пункта противника, а также в районе Голиково сбит вражеский беспилотник.

Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск России успешно отразили атаку украинской армии на Соледаро-Артемовском, и предотвратили попытку ВСУ провести разведку боем на Лисичанском направлениях.

Недавно Минобороны России сообщило о попытках ВСУ вести наступательные действия на четырех направлениях, а именно Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском. Тогда же стало известно, что всего с начала СВО уничтожено 444 украинских самолета, 4833 беспилотника, а также 10413 танков и других боевых бронированных машин.