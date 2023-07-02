Медведев: результат попытки вооруженного мятежа не порадовал противников России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что результат недавней попытки вооруженного мятежа в России вряд ли порадовал противников страны. По его словам, власть в стране доказала свою устойчивость, а жители РФ сплотились вокруг главы государства.

«Конечно, наших врагов - как внешних, так и внутренних - едва ли порадовал результат недавнего вооруженного мятежа», - отметил зампред Совбеза в своей статье для «Российской газеты».

Медведев подчеркнул, что российские власти убедительно доказали свою силу и устойчивость во время событий 24 июня. Он также напомнил, что население РФ, в свою очередь, показало, что ради защиты Родины готово объединиться вокруг президента Владимира Путина.

Политик также напомнил, что было предрешено освобождение российскими войсками Артемовска. Поэтому, по его мнению, противников России этот факт огорчил не так сильно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил о безоговорочной поддержке Путина народом страны и ее армией, которую Россия продемонстрировала во время попытки вооруженного мятежа.

В свою очередь, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин подчеркнул, что попытка мятежа в России только подтвердила высокий авторитет Путина в гражданском обществе, а также, несмотря на возможность высказывать разные точки зрения, не было тех, кто поддерживал происходящее. По мнению спикера нижней палаты федерального парламента, 23 и 24 июня войдут в историю России «как дни единения и консолидации общества вокруг президента».