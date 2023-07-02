Медведев: Россия готова к компромиссам с Западом, но только при учете ее интересов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова идти на компромиссы со странами Запада. Но это произойдет только при полном учете интересов РФ, уточнил политик.

«Наши интересы должны быть в максимальной степени учтены: никакой АнтиРоссии больше не должно быть в принципе, иначе все рано или поздно закончится очень плохо», - сказал Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты», добавив, что все выстраданные итоги тотального противостояния нужно закрепить в новом документе типа Хельсинского акта.

Также Медведев заявил, что Россия добьется своей цели по устранению угрозы членства Украины в НАТО. Он напомнил, что в состоянии конфликта Украину в альянс не примут.

Политик прокомментировал недавнюю попытку вооруженного мятежа в России, подчеркнув, что ее результат вряд ли порадовал противников страны. По его словам, власть в стране доказала свою устойчивость, а жители РФ сплотились вокруг главы государства.