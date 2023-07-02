Медведев: Россия добьется своей цели по устранению угрозы членства Украины в НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что целью России является устранение угрозы членства Украины в Североатлантическом альянсе. Политик уверен, что она будет достигнута.

«Наша цель проста - устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе. Сегодня даже обкуренные вожаки киевского режима признали - в состоянии конфликта Бандерокраину (или как там теперь принято называть ее гниющие останки) в альянс не примут», - сказал Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».

Политик прокомментировал недавнюю попытку вооруженного мятежа в России, подчеркнув, что ее результат вряд ли порадовал противников страны. По его словам, власть в стране доказала свою устойчивость, а жители РФ сплотились вокруг главы государства.

Также Медведев высказал мнение, что зерновая сделка в том виде, в котором она есть сейчас, не нужна. Политик считает, что ее нужно обязательно расторгнуть.