Медведев назвал ядерный апокалипсис не только возможным, но и вероятным

Дмитрий Медведев назвал ядерный апокалипсис вероятным из-за отсутствия у Запада табу на применение ядерного оружия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возникновение ядерного конфликта в обозримом будущем не только возможно, но и вероятно. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты», опубликованной в воскресенье 2 июля.

«И тут замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: такой Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен», - написал политик.

Медведев назвал две причины того, что ядерный сценарий может осуществиться. Во-первых, это наличие спровоцированного Западом противостояния намного более серьезного, чем в период Карибского кризиса. Второй причиной политик назвал то, что ядерное оружие уже однажды было применено США в Японии и, соответственно, западные страны не ощущают табу на его дальнейшее применение.

В то же время Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к компромиссам с Западом, но только при учете ее интересов, и перечислил несколько принципиальных позиций РФ.

Также Медведев заявил, что Россия добьется своей цели по устранению угрозы членства Украины в НАТО. Он напомнил, что в состоянии конфликта Украину в альянс не примут.