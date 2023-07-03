Делегация конгрессменов США прибыла с визитом на Тайвань Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делегация членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии прилетела в понедельник, 3 июля, на Тайвань. Об этом заявило внешнеполитическое ведомство острова.

Как сообщается, делегация была возглавлена конгрессменом от штата Оклахома Кевином Херном. В нее также вошли Майк Флад, Майк Коллинс, Рассел Фрай, Берджес Оуэнс и Кейт Селф.

Отмечается, что данный визит будет проходить с понедельника по пятницу, 3 по 7 июля. Делегацию примет глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Кроме того, пройдет встреча с главой внешнеполитического ведомства Джозефом У, а также с представителями других органов власти и экспертных кругов.

Напомним, ранее Китай обвинил США и Канаду в преднамеренных провокациях в районе Тайваньского пролива. Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Китай встретился с главой КНР Си Цзиньпином, заявив, что Вашингтон выступает против независимости Тайваня, а также не намерен вступать в конфликт с Пекином.