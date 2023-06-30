Белый дом: наступление ВСУ буксует из-за плохой погоды и обороны России Фото: Александр КОЦ

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что медленный темп украинского наступления вызван плохой погодой, а также качественной обороной ВС РФ, которые многие месяцы укреплялись в новых регионах.

“Погода была необязательно сговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться. Они это сделали, они окопались, в некоторых местах - очень глубоко окопались”, — отметил представитель Белого дома при общении с журналистами.

Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает основными проблемами в наступлении ВСУ нестабильность поставок боеприпасов и тотальное преимущество российской армии в воздухе.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил в медленном наступлении ВСУ западных партнеров Киева, которые якобы недостаточно быстро вооружали украинскую армию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что наступление ВСУ “буксует” из-за трудностей местности и минных полей, а генерал сухопутных войск Польши в отставке Вальдемар Скшипчак считает, что это вызвано недостатком подготовки украинских военных.

Французское издание Le Monde также сообщало, что бойцы ВСУ шокировали французских инструкторов НАТО своими криками и плохой слаженностью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что даже западное оружие не способно изменить итог спецоперации и лишь приведет к затягиванию конфликта.