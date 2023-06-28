Рогов: ВСУ потеряли танки и БМП в очередной безуспешной атаке в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что утром 28 июня подразделения ВСУ вновь пошли в наступление в Запорожской области, однако не смогли прорвать российскую оборону и лишь потеряли несколько танков и боевых машин пехоты.

“Сегодня рано утром, около пяти часов, ВСУ с задействованием танков и другой бронетехники начали наступление на васильевском направлении. <...> Несколько часов шли активные боевые действия высокой интенсивности”, — рассказал Рогов РИА Новости.

Он отметил, что наступательные подразделения ВСУ встретили жесткий отпор со стороны российских войск и были вынуждены отойти на исходные позиции. В результате этой атаки, по его словам, было уничтожено как минимум три танка и три БМП украинской армии.

Напомним, Секретарь Совбеза России Николай Патрушев недавно сообщал, что менее чем за три недели своего наступления ВСУ потеряли уже более 13 тысяч бойцов и сотни единиц военной техники, в том числе полученной от западных союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский уже призвал снизить ожидания от наступления ВСУ и не ждать быстрых успехов на поле боя. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также признал, что наступление ВСУ идет очень тяжело, не забыв обвинить в этом западных партнеров Киева.

New York Times недавно отмечало, что бойцы ВСУ тоже признают “медленный прогресс” в текущем наступлении, считают достаточно мощной оборону ВС РФ и называют подаваемую украинскими СМИ картину наступления “слишком оптимистичной”.

При этом Бывший польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что ВСУ уже почти полностью исчерпали свой наступательный потенциал, а обещанное широкомасштабное наступление может закончиться уже через пару недель.