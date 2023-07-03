Еврокомиссия назвала сумму замороженных в ЕС суверенных активов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Точная сумма замороженных странами Европейского союза суверенных российских активов после начала специальной военной операции России на Украине на данный момент составляет около 207 млрд евро. Такие данные в понедельник, 3 июля, привел еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отметив, что сейчас Еврокомиссия обсуждает возможность использования данных средств.

«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере 207 млрд евро, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ РФ», - заявил еврокомиссар, сообщил также, что Еврокомиссия намерена получить таким образом до 3 млрд евро в год.

Напомним, ранее стало известно, что Берлин выступает против идеи Европейского союза передать замороженные активы Центробанка России на восстановление Украины, а позже канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ужасно сложным возможное изъятие замороженных российских активов.