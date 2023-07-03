Глава военного комитета НАТО Бауэр признал проблемы наступления ВСУ Фото: REUTERS

Наступление Вооруженных сил Украины столкнулось с рядом проблем и потребует длительного времени, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«Наступление – это всегда очень сложно. Не надо думать, что это легкая прогулка. Такие операции – это очень сложно, и я думаю, то, как они делают это, достойно похвалы», – сказал он в беседе с журналистами в Брюсселе.

Напомним, военнослужащие Южной группировки войск пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром в Донецкой Народной Республики (ДНР, уничтожив две группы украинской армии общей численностью до семидесяти человек.

Ранее руководитель комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли признал, что наступление Вооруженных сил Украины идет медленнее, чем ожидалось. По его словам, он каждый день получает сводки о событиях конфликта на Украине. Как считает глава начальников штабов США, процесс продвижения ВСУ идет «очень сложно и очень долго».