Сальдо: Путин еженедельно лично интересуется обстановкой в Херсонской области

Сальдо заявил, что еженедельно лично докладывает Путину о положении дел в Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что президент России Владимир Путин еженедельно лично интересуется положением дел в регионе, проявляя особое внимание к защите людей.

“Еженедельно президент лично интересуется у меня, как обстоят дела. Большей частью беспокоится за людей. Потому что именно люди - это тот основной потенциал не только в экономике… Президент лично этим интересуется и одновременно держит на контроле все Вооруженные силы Российской Федерации”, — сказал Сальдо в эфире телеканала “Россия-24”.

Напомним, в Херсонской области после обстрелов со стороны ВСУ в начале июня была разрушена плотина Каховской ГЭС, что привело к затоплению многих населенных пунктов вблизи к реке Днепр.

При этом, как заявлял Сальдо, регион смог с минимальными потерями пережить это наводнение, а пострадавшие в результате потопа территории будут полностью восстановлены.

Также он отмечал, что нижнее течение реки Днепра из-за этой аварии находится в состоянии экологической катастрофы, однако ликвидация последствий происходит слаженно и эффективно.