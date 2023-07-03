Индийские НПЗ начали оплачивать поставки российской нефти юанями Фото: REUTERS

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии начали оплачивать часть поставок нефти из России в юанях, рассказал источник, знакомый с ситуацией

По информации Reuters, в июне Indian Oil Corporation стала первой индийской государственной компанией, перечислившей в Россию юани за импорт нефти. Также на расчеты за поставки нефти в юанях перешли два частных НПЗ Индии, пишет агентство.

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2022 году по сравнению с 2021 годом в 19 раз увеличила поставки сырой нефти в Индию, вдвое увеличила экспорт нефтепродуктов и втрое увеличила поставки угля.

Между тем заключить с Россией долгосрочное соглашение о рассчетах за поставки нефти в юанях планирует Пакистан. Вероятно, стране придется увеличить размер операции по покупке валюты с обязательством ее последующей продажи на определенную дату.