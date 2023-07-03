Что произошло за день 3 июля: главные события

Министр обороны ФРГ Писториус анонсировал поставку Киеву десятков танков Leopard Фото: REUTERS

Германия и Дания поставят Украине в ближайшие недели десятки танков Leopard 1A5, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Как отметил глава германского военного ведомства, ФРГ оказывает Украине вторую по величине военную помощь, передавая Вооруженным силам страны технику, предоставляя финансирование и обучая украинских военнослужащих.

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