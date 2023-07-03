Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты с состоянием 234 млрд долларов

Bloomberg: Маск возглавил рейтинг 500 богатейших людей с состоянием 234 млрд долларов Фото: REUTERS

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире по версии индекса миллиардеров Bloomberg. За первую половину текущего года состояние Маска выросло более чем на 96 миллиардов долларов и составило 234 миллиарда долларов.

Следом за Маском в рейтинге миллиардеров расположился владелец французской империи роскоши Louis Vuitton Бернар Арно с состоянием в 200 миллиардов долларов. Уточняется, что за первую половину 2023 года Арно разбогател более чем на 38 миллиардов долларов.

“Каждый из членов индекса миллиардеров Блумберг зарабатывал в среднем 14 миллионов долларов в день на протяжении последних шести месяцев”, — прокомментировали рейтинг авторы статьи, добавив, что совокупное состояние 500 богатейших людей планеты выросло с начала года уже на 852 миллиарда долларов.

Напомним, Илон Маск еще в декабре прошлого года уступил Бернару Арно лидерство в списке богатейших людей мира и смог вернуть себе лидерство лишь в начале июня 2023 года. Однако, по тому же рейтингу Bloomberg, на 1 июня этого года состояние Маска составляло 192 млрд долларов, но теперь, спустя немногим больше месяца, оно выросло.