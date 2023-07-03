Зеленский поручил предписать послу Грузии покинуть Украину для консультаций

Зеленский поручил МИД Украины предписать послу Грузии покинуть страну для консультаций Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поручил передать послу Грузии предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями о состоянии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

“Сегодня я поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей”, — написал Зеленский у себя в телеграм-канале.

Также он в очередной раз призвал власти Грузии передать Саакашвили Киеву, поскольку тот является гражданином Украины и нуждается в лечении. Зеленский призвал своих союзников поддержать его и выступить в защиту Саакашвили, поскольку, по его мнению, жизнь экс-президента Грузии находится в опасности.

Напомним, Михаил Саакашвили дистанционно принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Политик впервые с конца прошлого года появился на экране в зале суда и шокировал всех своим видом — экс-президент Грузии похудел до неузнаваемости.

Еще в апреле Саакашвили заявлял, что его здоровье быстро ухудшается после заключения грузинскими властями под стражу, где он заработал более 20 серьезных заболеваний.