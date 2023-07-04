Путин: более 80% торговли между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 4 июля, заявил, что свыше 80% торговых сделок между Россией и Китаем осуществляется в рублях и юанях. Такое заявление российский лидер сделал в рамках своего выступления на саммите ШОС в формате видеоконференции.

«Более 80% коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляются уже в рублях и юанях», - заявил глава российского государства.

Путин уточнил, что объемы торговли с государствами, которые входят в ШОС, выросли по итогам 2022 года более чем на треть и достигли рекордного показателя в размере 263 миллиардов долларов.

Российский лидер добавил, что за четыре месяца текущего года торговля со странами-членами ШОС увеличилась еще на 35%.

Сайт KP.RU писал о том, что объем российско-китайской торговли в 2022 году превысил рекордные 190 миллиардов долларов. Такая же тенденция сохраняется и в 2023 году. За январь-февраль объем взаимной торговли увеличился еще примерно на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов объяснил, почему Россия стала использовать в расчетах национальные валюты. По его словам, доллар стал «опасен».