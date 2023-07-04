Участники протестов во Франции разграбили и сожгли более тысячи магазинов Фото: REUTERS

Участники беспорядков во Франции в период с 27 июня этого года сожгли и разграбили более 1 тысячи магазинов и 200 торговых центров на территории страны. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр.

Как заявил глава ведомства в эфире телеканала BFMTV, за время беспорядков «атакам подверглись 250 офисов банков, 450 табачных лавок, 200 торговых центров и более тысячи магазинов».

Напомним, беспорядки вспыхнули после того, как во вторник, 27 июня, полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал прошедшие протесты «ночью невыносимого насилия против символов Республики».

Тысячи участников акций были задержаны. Власти десяти городов, расположенных на севере Франции, ввели комендантский час для борьбы с беспорядками.