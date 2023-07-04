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НовостиПолитика4 июля 2023 12:11

Путин отметил терпение и мужество жителей Херсонской области

Путин заявил, что жители Херсонской области проявляют удивительное мужество
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин отметил терпение и мужество жителей Херсонской области

Путин отметил терпение и мужество жителей Херсонской области

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Херсонской области проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал, считает президент России Владимир Путин.

«Хочу поблагодарить людей, всех, кто живет в Херсонской области, потому что эти люди проявляют удивительное терпение, мужество и созидательный потенциал», – заявил глава государства на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Как писал сайт KP.RU, накануне временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что президент России еженедельно лично интересуется положением дел в регионе, проявляя особое внимание к защите людей.

Напомним, в Херсонской области после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в начале июня была разрушена плотина Каховской ГЭС, что привело к затоплению многих населенных пунктов вблизи реки Днепр.