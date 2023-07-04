19Fortyfive: НАТО подорвала наступательный потенциал ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт в сфере международных отношений Роберт Келли заявил, что союзники Киева из военного блока НАТО сами помешали наступлению ВСУ, поскольку отправили им слишком много разнообразного вооружения, что вызывает большие сложности в координации между подразделениями.

“Запад затянул поставки всех видов военной техники и передал настолько разные пакеты вооружений, что координация стала серьезной проблемой для украинских сил”, — написал Келли в статье для 19Fortyfive.

Также он отметил, что Вашингтон ввел для Киева серьезные ограничения на поле боя, которые никогда не наложил бы на своих военных командиров. Более того, Североатлантический альянс не стал закрывать небо над Украиной и долгое время отказывался от поставок истребителей.

Келли отметил, что все эти неправильные решения от союзников Киева в конечном итоге и привели к тому, что украинская армия несет тяжелые потери в безуспешных попытках прорвать российскую линию обороны.

Схожее мнение ранее высказывал и Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, в медленном темпе наступления ВСУ в первую очередь виноваты западные партнеры Киева, которые недостаточно быстро вооружали украинскую армию, в то время как ВС России укрепляли линию обороны в новых регионах.

При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что союзники Киева в своем высокомерном желании показать единство Запада совершали и другую “преступную” ошибку – солдаты ВСУ проходили слишком короткую военную подготовку в разных странах НАТО с разными стандартами обучения. По мнению Джонсона, Запад таким образом сознательно отправляет украинских военных на верную смерть.