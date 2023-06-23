Советник офиса Зеленского Подоляк обвинил Запад в медленном наступлении ВСУ Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк переложил ответственность за отсутствие успехов ВСУ в текущем наступлении на западных партнеров Киева.

“Время всегда важно. <...> Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей”, — отметил Подоляк на своей странице в Twitter.

Также он подчеркнул, что оборонительные рубежи российской армии сегодня уже невозможно взломать без “разумного и взвешенного подхода”, поэтому призвал не ждать от украинской армии быстрых результатов.

Днем ранее и президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ проходит не так быстро, как ему хотелось бы и призвал снизить ожидания от украинской армии в текущих боях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает основными проблемами в текущем наступлении нестабильность поставок боеприпасов и тотальное преимущество российской армии в воздухе.

При этом обозреватель Newsweek Брендан Коул считает, что ближайшее время будет решающим для Киева в текущем конфликте, поскольку союзники Украины теряют терпение в ожидании успехов ВСУ на поле боя, которые необходимы для продолжения финансирования боевых действий.