В МИД России заявили об отсутствии оснований для продления зерновой сделки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России во вторник, 4 июля, высказало свою позицию относительно продления зерновой сделки, которая истекает 17 июля. По мнению МИД РФ, оснований для этого нет.

Очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения «черноморской инициативы», истекающей 17 июля, нет», - сказано в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ.

В ведомстве добавили, что РФ продолжает добросовестно и ответственно выполняет все обязательства в рамках соглашения. Кроме того, российская стороны прилагает усилия, нужные для того, чтобы все суда могли покинуть Черное море до 17 июля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начинает задумываться о выходе из зерновой сделки. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предпосылок для продления данного соглашения, так как обязательства по нему так и не были выполнены.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что зерновая сделка в том виде, в котором она есть сейчас, не нужна. Политик считает, что ее нужно обязательно расторгнуть, а помочь своим партнерам Россия сможет и без данного соглашения.