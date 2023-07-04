“Мощный сигнал”: эксперт рассказал о преимуществе российской армии перед ВСУ

Business Insider: ВС России эффективно глушат западные "умные" авиабомбы на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперт Королевского института оборонных исследований Томас Уитингтон отметил, что российские войска научились эффективно “глушить” западные “умные” планирующие авиабомбы, применяемые ВСУ в зоне спецоперации.

“Вполне возможно, что проблема действительно сводится к мощности глушащего сигнала, который применяют русские”, — приводит слова специалиста издание Business Insider.

Он отметил, что российские системы РЭБ способны глушить сигнал систем наведения по GPS у авиабомб JDAM. Это делает их практически бесполезными на поле боя. ВСУ больше не могут рассчитывать на точность подобного “умного” оружия.

Уитингтон подчеркнул, что российская армия проводит масштабную кампанию по усилению подразделений радиоэлектронной борьбы. Военные могут нарушать радиосвязь ВСУ и работу беспилотников.

Украинский обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко также отмечал, что благодаря развитию систем РЭБ российская армия смогла успешно противодействовать применению американских РСЗО HIMARS, которые первое время действительно доставляли проблем ВС РФ.

Тем временем советник командования ВВС Украины Юрий Игнат назвал российские аналоги JDAM - планирующие бомбы ФАБ-500 - “серьезной головной болью” для ВСУ. Украинская армия не может ничего противопоставить такому оружию.