Евросоюз осудил сожжение Корана в Швеции, но выступил за свободу выражения мнений Фото: REUTERS

Внешнеполитическая служба ЕС в своем заявлении от имени Евросоюза осудила сожжение Корана напротив крупнейшей мечети Стокгольма и назвала эту акцию оскорбительным актом, однако уточнила, что выступает за свободу выражения мнений.

“ЕС присоединяется к Министерству иностранных дел Швеции в его решительном неприятии сожжения Корана отдельным лицом в Швеции. Этот акт никоим образом не отражает мнение Европейского союза. Сожжение Корана или любой другой священной книги является оскорбительным, неуважительным и явным актом провокации”, — говорится в заявлении ЕС.

Также в обращении содержится призыв к совместному выступлению за взаимопонимание и уважение, необходимым для предотвращения дальнейшей эскалации вокруг этого случая. При этом в ЕС отметили, что, как и раньше, продолжат отстаивать свободу религии и убеждений.

Напомним, 29 июня полиция Швеции в очередной раз позволила сжечь священную книгу мусульман, на этот раз прямо перед крупнейшей мечетью Стокгольма в первый день Курбан-Байрама.

При этом 37-летний беженец из Ирака Салван Момика, который сжег священную книгу, хочет повторить свою акцию, а также сжечь и флаг своей страны.

Тем временем лидер шиитов Муктады ас-Садра призвал иракцев выйти на акцию протеста против подобных действий, в ходе которой демонстранты ворвались в посольство Швеции в Ираке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту акцию подлым поступком врагов ислама и всего человечества, а также напомнил, что Анкара не допустит Швецию в НАТО до истребления исламофобии в стране.