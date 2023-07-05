Песков предупредил об угрозе диверсий со стороны Киева на Запорожской АЭС

Угроза диверсий со стороны Киева на Запорожской АЭС велика, последствия могут быть катастрофичными Фото: REUTERS

Вероятные диверсии Украины на Запорожской атомной электростанции могут иметь катастрофичные последствия, угроза этого достаточно велика, предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Угроза диверсий со стороны Киева на Запорожской АЭС велика, последствия могут быть катастрофичными», – заявил он в ходе брифинга.

Россия принимает все меры по противодействию угрозам на станции, отметил пресс-секретарь президента РФ. Песков также заявил, что Киев неоднократно демонстрировал свою готовность «не гнушаться ничем». В качестве примера представитель Кремля привел подрыв Вооруженными силами Украины Каховской ГЭС.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что власти Украины в ночь на 5 июля планировали атаковать Запорожскую АЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе.

Сайт KP.RU писал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет взорвать ЗАЭС, чтобы «встряхнуть» его кураторов и спонсоров, поскольку 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Там в очередной раз будут решать судьбу Украины.

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