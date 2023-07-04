Карчаа: Киев планирует ночью 5 июля нанести удар по ЗАЭС "Точкой-У" с ядерными отходами Фото: REUTERS

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что киевский режим в ночь на 5 июля планирует атаковать Запорожскую АЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе.

Также, по его данным, ВСУ планируют нанести удар по станции ракетой тактического комплекса “Точка-У” с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.

Напомним, недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что новости об установке в Киеве датчиков радиации, а также проведение на Украине учений по действиям в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС могут говорить, что киевский режим все же планирует подорвать станцию.

Американский журналист Стивен Брайен также отмечал, что вслед за подрывом плотины Каховской ГЭС киевский режим может совершить теракт на Запорожской АЭС с целью обвинить в этом Россию.

Украинские власти неоднократно заявляли, что Россия якобы планирует устроить подрыв Запорожской АЭС, однако, как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, все эти заявления являются очередной ложью киевского режима.