В «Ленкоме» рассказали о самочувствии режиссера Глеба Панфилова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Попавший в мае в реанимацию с инсультом режиссер Глеб Панфилов до сих пор находится в больнице, но у врачей есть благоприятные прогнозы. Об этом рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

89-летний Глеб Панфилов остается в московской больнице, где проходит лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

"Врачи говорят о большой надежде на выздоровление. Мы все этого хотим", - сообщил Варшавер РИА Новости.

Напомним, 11 мая 2023 года режиссер и сценарист Глеб Панфилов был госпитализирован в Институт Склифосовского с инсультом. Пробыв там некоторое время, его перевели в реабилитационный центр, а после - в одну из московских больниц, где он сейчас и находится.

Ранее Варшавер рассказывал, что Панфилов из-за инсульта не может самостоятельно передвигаться и разговаривать, но всё понимает и "передает привет кивком головы".

Не так давно Панфилов стал вдовцом. В январе 2023 года из жизни ушла его муза народная артистка СССР Инна Чурикова, с которой они прожили в счастливом браке больше полувека.