Гендиректор МАГАТЭ Гросси доложил об итогах проверок на ЗАЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе последней проверки не выявили каких-либо признаков минирования на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам в Японии.

"Мы не выявили никакой деятельности по минированию на ЗАЭС, однако мы продолжаем сохранять бдительность", - отметил Гросси.

Ранее директор МАГАТЭ Гросси выразил обеспокоенность в связи с попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступать в районе Запорожской АЭС на фоне заявлений о том, что киевский режим планирует совершить атаку ЗАЭС.

Напомним, 5 июля советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил о ночном разговоре украинского президента Владимира Зеленского с несколькими лидерами стран Европы. Те уговаривали Зеленского, чтобы "не произошло ничего непоправимого".

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил об угрозе диверсий со стороны Киева на ЗАЭС, назвав возможные последствия "катастрофичными".