Экс-разведчик армии США Риттер: конфликт с Россией закончится плохо для Зеленского Фото: REUTERS

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что в ходе спецоперации России на Украине правительство президента Владимира Зеленского будет полностью устранено.

“Конфликт закончится на условиях России”, — заявил эксперт в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Также он отметил, что Кремль уже не может доверять украинским властям в вопросах мирного урегулирования конфликта, поэтому, после победы на поле боя, Москва проведет полную демилитаризацию и денацификацию Украины.

“Они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств”, — подчеркнул отставной военный.

Риттер и ранее отмечал, что начало спецоперации на Украине поставило Зеленского в тупик, поскольку Запад не сможет финансировать украинскую армию вечно, а Россия не допустит наличие “бандеровской идеологии” на своих границах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что наша страна не будет терпеть в соседнем государстве режим, используемый западными кураторами для повторения агрессии нацистской Германии против России.