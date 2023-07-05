Экс-разведчик армии США Риттер: конфликт с Россией закончится плохо для Зеленского
Фото: REUTERS
Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что в ходе спецоперации России на Украине правительство президента Владимира Зеленского будет полностью устранено.
“Конфликт закончится на условиях России”, — заявил эксперт в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
Также он отметил, что Кремль уже не может доверять украинским властям в вопросах мирного урегулирования конфликта, поэтому, после победы на поле боя, Москва проведет полную демилитаризацию и денацификацию Украины.
“Они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств”, — подчеркнул отставной военный.
Риттер и ранее отмечал, что начало спецоперации на Украине поставило Зеленского в тупик, поскольку Запад не сможет финансировать украинскую армию вечно, а Россия не допустит наличие “бандеровской идеологии” на своих границах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что наша страна не будет терпеть в соседнем государстве режим, используемый западными кураторами для повторения агрессии нацистской Германии против России.